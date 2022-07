Oppositionsführer und Labour-Chef Keir Starmer bezeichnete es als »absurd«, dass Johnson die Abstimmung voraussichtlich gewinnen werde, obwohl klar sei, dass er die Unterstützung seiner Fraktion verloren habe.

Johnson selbst verteidigte am Nachmittag sein politisches Vermächtnis. Er habe den Brexit vollendet und in den großen Fragen die richtigen Entscheidungen getroffen, sagte Johnson im Parlament. Mit Blick auf die britische Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg sagte er: »Wenn es stimmen sollte, dass ich auf den Straßen von Kiew momentan beliebter bin als in Kensington (Stadtteil Londons, Anm. d. Red), dann liegt das an dem Mut und der Weitsicht dieser Regierung, das erste europäische Land gewesen zu sein, das Waffen geliefert hat.«