Neuer britischer Premier Sunak will »Fehler« seiner Vorgängerin korrigieren

Jüngster Regierungschef seit mehr als 200 Jahren

Sunak hat einen beispiellosen Aufstieg hinter sich. 2015 wurde er erstmals ins Parlament gewählt. Sieben Jahre später zieht er bereits in die Downing Street ein – so schnell ging es bei keinem Premierminister der jüngeren Geschichte. Sunak ist nun der erste gläubige Hindu und indischstämmige Politiker auf dem Posten des Premiers. Er ist zudem der jüngste Regierungschef seit mehr als 200 Jahren.

In der Regierung machte Sunak nicht immer eine gute Figur: In der »Partygate«-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street wurde er zu einer Geldstrafe verdonnert. Für Kritik sorgte auch, dass Sunak als Regierungsmitglied jahrelang eine Greencard für die USA hielt und seine wohlhabende Ehefrau Akshata Murty dank eines legalen Schlupflochs Millionen Pfund an Steuern sparte.