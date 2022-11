Ein privilegierter Zugang zum Binnenmarkt der EU – dafür weitgehende Niederlassungsfreiheit für deren Bürger: So lässt sich das besondere Verhältnis der Schweiz zum sie umgebenden Staatenbund grob umschreiben. Einem Zeitungsbericht zufolge strebt nun auch die britische Regierung im Kampf gegen die alarmierende ökonomische Lage einen solchen Status an. Unter dem neuen Premierminister Rishi Sunak wolle London einen reibungslosen Handel ermöglichen, der sich an den Beziehungen der Schweiz zur EU orientiere, berichtete die »Sunday Times«.