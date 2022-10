Sunak nach Truss nach Johnson

Sunak war am Dienstag zum neuen Premierminister Großbritanniens ernannt worden. Dies markierte den vorläufigen Endpunkt chaotischer Wochen in der britischen Polititk. Sunaks Vorgängerin Truss war zurückgetreten, nachdem ein von ihr geplantes Entlastungs- und Steuersenkungspaket, das mit zusätzlichen Krediten finanziert werden sollte, für Panik an den Finanzmärkten und Kurseinbrüche gesorgt hatte. Truss verlor dadurch auch den Rückhalt in ihrer Partei. Sie hatte Boris Johnson abgelöst und war nur 45 Tage im Amt.

Johnson wiederum war zurückgetreten, weil sein Kabinett zerfallen war. Sunak gilt vielen als zentraler Wegbereiter von Johnsons Niedergang. Als damaliger Finanzminister war Sunak einer der Ersten, der Johnson aufgrund dessen vieler Skandale, insbesondere mit illegalen Partys während des Corona-Lockdowns, die weitere Gefolgschaft verweigert hatte.