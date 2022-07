Sunak war Finanzminister in Johnsons Kabinett und am Dienstag gemeinsam mit dem Gesundheitsminister Sajid Javid zurückgetreten. Mit ihrem Doppelrücktritt protestierten die Politiker gegen die Amtsführung Johnsons und lösten so eine Regierungskrise aus. Der Premier habe trotz aller Kritik keinen Kurswandel eingeleitet, betonte Javid in seinem Rücktrittsschreiben: »Mir ist klar, dass sich diese Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird.« Sunak schrieb, sein Ansatz und Johnsons seien »zu unterschiedlich«. Mehrere konservative Abgeordnete lobten die Politiker für ihre Haltung.