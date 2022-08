Das Opfer sei im März 2021 vermutlich mit einem vorgegebenen Ziel verwechselt worden, meldete die Nachrichtenagentur PA am Sonntag unter Berufung auf einen Untersuchungsbericht von Mitte August. Der 35 Jahre alte Sergeant, der im Irak, Kosovo und in Afghanistan gedient hatte, wurde auf einem Truppenübungsplatz in Wales getötet. Er hinterließ seine Ehefrau und zwei Söhne.