Wegen Spionage für Russland muss ein ehemaliger Sicherheitsmann der britischen Botschaft in Berlin lange ins Gefängnis: Ein Gericht in London hat ihn zu 13 Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der 58-Jährige habe jahrelang eine »signifikante Menge« an sensiblen Informationen an einen Kontakt in der nahegelegenen russischen Botschaft weitergegeben. Er habe sich darüber im Klaren sein müssen, dass solche Informationen in den falschen Händen Großbritannien schaden und andere Mitarbeiter der Botschaft bedrohen.