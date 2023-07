Großbritanniens Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Asylbewerber im Vereinten Königreich drastisch zu reduzieren. Die Vorgehensweise Londons wird teils scharf kritisiert.

Nun berichten britische Medien, dass der für Einwanderung zuständige Staatssekretär Robert Jenrick im vergangenen April die Übermalung von Cartoons an den Wänden in einem Aufnahmezentrum für unbegleitete Jugendliche angeordnet hat. Die Bilder in der Einrichtung in Kent im Südosten Englands seien als zu einladend empfunden worden und hätten die falsche Botschaft gesendet.