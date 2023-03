May war von 2016 an britische Premierministerin, Hill begleitete die Tory-Politikerin in den Amtssitz 10 Downing Street. 2017, im Brexit-Trubel, setzte May Neuwahlen an, gewann jedoch nicht die erhoffte starke Mehrheit, sondern verlor überraschend große Anteile an die Labourpartei unter dem damaligen Chef Jeremy Corbyn.

May machte in einer Minderheitsregierung mit der nordirischen DUP noch zwei Jahre weiter, Hill jedoch reichte mit ihrem Co-Stabschef Nick Timothy nach dem Wahldebakel ihren Rücktritt ein. May wurde schließlich von Boris Johnson abgelöst, der seinerseits den Posten an Liz Truss abgeben musste – und diese nach sehr kurzer Zeit an den jetzigen Regierungschef Rishi Sunak.