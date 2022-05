Nach Kommunalwahl-Debakel Tory-Abgeordnete fordern Debatte über Boris Johnsons Zukunft

Sobald die Abgeordneten des britischen Unterhauses zurück im Regierungsviertel in Westminster seien, stehe eine Diskussion an, sagte der Tory-Abgeordnete Aaron Bell am Samstag der BBC. Nach den empfindlichen Verlusten der britischen Konservativen bei den Kommunalwahlen in der vergangenen Woche fordert der Abgeordnete aus dem nordenglischen Bezirk Newcastle-under-Lyme eine Debatte über die politische Zukunft von Premierminister Boris Johnson. »Sie sollte besser früher als später stattfinden.« Man dürfe nicht zulassen, dass die Situation die Partei über Monate hinweg weiter belaste, so Bell.

Bei der Kommunalwahl in England, Wales und Schottland am Donnerstag haben die regierenden Torys nach fast vollständiger Auszählung der Stimmen rund 500 Sitze und die Macht in elf Verwaltungsbezirken verloren, darunter auch in den Londoner Councils Westminster und Wandsworth, die sich seit Jahrzehnten in Tory-Händen befanden. Sie gingen an die Labour-Partei, die bei der Wahl deutlich zulegen konnte. Die Liberaldemokraten gewannen mehr als 200 Sitze in hinzu und gelten damit auch als Sieger der Wahlen.

Zumindest teilweise wird der Tory-Verlust auf den sogenannten Partygate-Skandal um verbotene Feiern im Regierungssitz Downing Street während des Corona-Lockdowns zurückgeführt. Johnson steht deswegen seit Monaten in der Kritik und politisch unter Druck. Der Premier gab nach der Wahl zu, es sei eine »harte Nacht in einigen Teilen des Landes« gewesen, wies aber auch auf Erfolge seiner Partei in anderen Regionen hin.

Einer Berechnung von Sky News zufolge würden die Tories ihre absolute Mehrheit im Londoner Unterhaus verlieren, würde man die Ergebnisse der Regionalwahlen auf eine nationale Parlamentswahl übertragen. Ob Johnson die Verluste gefährlich werden, hängt allerdings von seinen Parteikollegen ab. Entziehen ihm 54 Abgeordnete ihr Vertrauen, kommt es zum Misstrauensvotum. Johnson-Kritiker Bell reichte seine Misstrauennote bereits im Februar ein. Aber auch John Mallinson, Vorsitzender der Torys im Stadtrat von Carlisle, erklärte am Freitag gegenüber der BBC, er habe bei den Kommunalwahlen im Council Cumberland »einige sehr gute Kollegen verloren«, und es sei »schwierig gewesen, die Debatte während des Wahlkampfs auf lokale Themen zu lenken«, da er mit Partygate und der aktuellen Lebenshaltungskostenkrise zu kämpfen gehabt habe.

Bildungsminister Nadhim Zahawi verteidigte Johnson am Samstag im Interview mit der BBC und lobte dessen Integrität. Er sei als Politiker einzigartig darin, zu den Leuten durchzudringen, sagte der Minister und verwies, nicht ohne einen Stich gegen Aaron Bell zu setzen, auf Johnsons klare Erfolge, unter anderem in Bells Bezirk Newcastle-under-Lyme. Für die Tories geht es jetzt darum, die Reihen zu schließen und Kritiker verstummen zu lassen: »Wir sind stärker, wenn wir geeint sind, und das ist meine Botschaft an alle meine Kollegen«, sagte Zahawi.