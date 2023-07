Das britische Oberhaus wies mehrere Änderungsvorschläge zu dem umstrittenen Vorhaben ab und machte so den Weg frei für die Inkraftsetzung durch König Charles III. Mit der Neuregelung will die britische Regierung das anhaltende Eintreffen von Migranten stoppen, die per Boot über den Ärmelkanal kommen. Die Mehrheit im aus nicht gewählten Mitgliedern bestehenden House of Lords lehnte mehrere Änderungsvorschläge ab, die unter anderem Regelungen gegen Sklaverei oder zum Schutz minderjähriger Migranten vorsahen.