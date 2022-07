Reisechaos am Ärmelkanal Sechs Stunden Wartezeit für 90 Minuten Überfahrt

»Das fehlende Personal an der französischen Grenze vermasselt den Beginn der Sommerferien«, hieß es in einer Erklärung des Hafens in Dover. Die französische Seite verwies hingegen auf einen »unvorhersehbaren technischen Zwischenfall«. Passagiere müssen sich in Dover einer Grenzkontrolle durch französische Beamte unterziehen, bevor sie eine Fähre nach Nordfrankreich besteigen können.