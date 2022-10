Zum Schutz vor radikalen Gegnern von Schwangerschaftsabbrüchen sollen rund um Abtreibungskliniken in England und Wales Schutzzonen errichtet werden, in denen keine Proteste mehr stattfinden dürfen. Dies beschloss das britische Unterhaus am Dienstagabend in London mit einer großen Mehrheit von 297 Abgeordneten. Auf diese Weise sollen Frauen sowie Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, besser geschützt werden. Der von einer parteiübergreifenden Gruppe eingebrachte Antrag muss nun noch durchs Oberhaus. Auch dort wird mit klarer Zustimmung gerechnet.