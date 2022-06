Boris Johnson, Britischer Premierminister:

»Die sind auf der Seite der Menschenhändler, die Menschenleben auf See riskieren.«

Fragestunde im britischen Unterhaus. Premierminister Boris Johnson und seine Innenministerin Priti Patel reagieren auf die vorerst gescheiterten Abschiebeflüge nach Ruanda.

Boris Johnson, Britischer Premierminister:

»Und wir sind auf der Seite der Menschen, die hier sicher und legal einreisen, sicher und legal, Mr. Speaker.«

Streitpunkt ist ein Vertrag, den die britische Regierung mit Ruanda geschlossen hat. Demnach sollen Asylsuchende, die illegal nach Großbritannien einreisen, in das ostafrikanische Land abgeschoben werden können. Die britische Regierung will mindestens 120 Millionen Pfund an Ruanda zahlen, damit das Land die Asylverfahren an ihrer Stelle übernimmt. Nach Vorstellung der Konservativen Partei soll der Mechanismus jene abschrecken, die Schleuser für die Überfahrt über den Ärmelkanal bezahlen.

Priti Patel, Britische Innenministe++rin:

»Unsere Möglichkeiten zu helfen, sind nicht unendlich. Die öffentliche Unterstützung für das Asylsystem wird untergraben, wenn wir nicht handeln.«

Den ersten Abschiebeflug nach Ruanda hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte allerdings am Dienstagabend in letzter Minute gestoppt. Das Gericht begründete die Entscheidung allerdings mit einem kleinteiligen Verfahrensfehler, nicht mit grundsätzlichen Verstößen des Ruanda-Deals gegen die europäische Menschenrechtskonvention.

Priti Patel, Britische Innenministerin:

»Vorbereitungen für zukünftige Flüge, für den nächsten Flug haben bereits begonnen.«

Oppositions-Abgeordnete wie der frühere Labour-Parteichef Jeremy Corbyn kritisieren das Ruanda-Abkommen.

Jeremy Corbyn, Labour-Abgeordneter:

»Es ist nicht nur eine Schande. Es ist vollkommen unwürdig, eine Pflichtverletzung. Es behandelt verzweifelte Menschen, die nach einem sicheren Ort in einer unsicheren Welt suchen, wie Hab und Gut, dass man einfach so verschickt. Ist diese Politik nicht ein widerliches Beispiel dafür, wofür diese Regierung wirklich steht, wenn es um Menschenrechte geht?«

Nach dem Brexit droht nun ein weiterer juristischer Konflikt zwischen dem Vereinigtem Königreich und dem Rest Europas. Anders als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte der britische Oberste Gerichtshof den Abschiebeflug erlaubt.