Sanktioniert wurden acht weitere Personen, darunter ein Kommandant der Revolutionswächter und der Telefonanbieter Ariantel, dem vorgeworfen wird, an der Repression der Behörden mitgewirkt zu haben. Das iranische Unternehmen nutze auf Ersuchen der Regierung aktiv Cyber-Produkte, um Anrufe und andere Aktivitäten von Mobilfunkkommunikation seiner Nutzer zu überwachen, zu lokalisieren und abzuhören, heißt es in einem am Montag bei einem Außenministertreffen in Luxemburg angenommenen Beschluss.