Die Regierung dementierte die Berichte bislang nicht. Man habe schnell etwas unternehmen müssen, um Menschen mit den richtigen Fähigkeiten zu gewinnen und Wirtschaftswachstum zu stimulieren, zitiert der »Guardian« eine Quelle aus Downing Street No. 10, dem Sitz der Premierministerin. »Dazu werden wir die Grenzen in einigen Bereichen anheben, in anderen absenken.« Zudem wolle man Arbeitslose schnell »zurück an die Arbeit bringen«.