Wie ein Schülerlied Großbritannien entzweit »Untersteht euch, meinem Kind das Gehirn zu waschen!«

Der britische Bildungsminister wünscht sich, dass in allen Schulen am Freitag ein patriotisches Lied gesungen wird. In Schottland und anderen Landesteilen fühlen sich viele an Nordkorea oder die DDR erinnert.