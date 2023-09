Es ist ein Rekord, auf den Liz Truss wohl lieber verzichtet hätte: Mit weniger als 50 Tagen im Amt ist sie die (bisher zumindest) am kürzesten regierende britische Premierministerin in der Geschichte des Landes. Nach einer fatalen Bilanz an der Spitze der Regierung musste sie im Oktober 2022 nach gerade einmal sechs Wochen ihre Koffer wieder packen.