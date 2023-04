Wegen des Brexits hat London kein Rücknahmeabkommen mit der EU mehr. Nach Regierungsangaben kostet die Unterbringung von Migranten in Hotels täglich Millionen Pfund. Zuletzt hatte etwa der stellvertretende Premierminister Dominic Raab angekündigt, die Kosten bei der Unterbringung von Geflüchteten drücken zu wollen. »Die Idee, dass man auf einem illegalen Boot, das von Gangstern betrieben wird, in dieses Land kommen und in einem Hotel untergebracht werden kann, das wird aufhören«, so Raab laut »Guardian«.

Lokale Tory-Politiker drohen mit Klage

Der örtliche Tory-Abgeordnete Richard Drax nannte den Einsatz von Booten oder Lastkähnen »völlig und absolut ausgeschlossen«. Bestehende Probleme würden verschärft. »Wir prüfen alle legalen Mittel. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, wie wir dies stoppen können«, sagte Drax.