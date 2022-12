Im vorigen Jahr wurde der Hedgefonds-Manager David Winton Harding in den Ritterstand versetzt. Er hatte den Tories 1,5 Millionen Pfund gespendet. Gespannt wird nun darauf gewartet, wen Premierminister Rishi Sunak in der traditionellen »New Year Honours List« ehrt. Auch die »Resignation Honours List« von Ex-Premier Boris Johnson ist noch nicht veröffentlicht. Dort wird etwa der Unternehmer David Ross erwartet, der Johnson einen Luxusurlaub in der Karibik organisierte.