Überarbeitet und unterbezahlt – so sehen sich viele junge Ärztinnen und Ärzte in Großbritannien. Gerade als Assistenzärzte fühlen sich viele Medizinabsolventen ausgebeutet. Sie arbeiten als qualifizierte Ärzte, oft mit jahrelanger Erfahrung, unter der Leitung von Oberärzten. Und sie machen einen großen Teil des ärztlichen Personals im britischen Gesundheitswesen aus.

Einer von ihnen ist Daniel Zahedi. Der 27-Jährige ist Assistenzarzt in Cambridge. Seit seinem Arbeitsbeginn im Krankenhaus im August vergangenen Jahres arbeitet er regelmäßig 60 Stunden pro Woche, sagt er. Wegen dauerhaftem Personalmangel. Angemessen entlohnt werde er nicht.

Daniel Zahedi, Assistenzarzt, 27 Jahre

»Mein Gehalt beträgt 14 Pfund pro Stunde, eine Eins und eine Vier. Und nach meinem Abschluss habe ich mehr als 100.000 Pfund Schulden. Erst kürzlich haben wir unsere Heizung eingeschaltet, nachdem Leute im Haus krank geworden sind. Es ist einfach lächerlich, wenn man Karriere als Arzt macht, denkt man ja … klar, ich werde kein Multimillionär, aber ich sollte doch in der Lage sein, meine Heizung anzustellen und mir darüber keine Sorgen zu machen.«

Zahedi will daher die Arbeit niederlegen, von kommendem Montag bis Mittwoch, drei Tage lang, zusammen mit mehr als 30.000 anderen Ärzten und Medizinstudenten in England. Ihre Forderung: 20 Prozent mehr Lohn. Auch Poh Wang will streiken. Seine Eltern kamen vor seiner Geburt aus China nach Großbritannien.

Poh Wang, Assistenzarzt, 28 Jahre

»Assistenzärzte besetzen die härtesten Schichten: Spätschichten, Nachtschichten, Arbeit an Feiertagen, an den Weihnachtstagen, die wichtigen Wochenenddienste, für 14 Pfund pro Stunde. Seit 2008 hatten wir eine relative Gehaltskürzung nach der anderen, und es gab null Gehaltserhöhungen über die Inflationsrate hinaus, und das hat unser Gehalt seit 2008 zu 26 Prozent aufgefressen. Aber ein Arzt von heute ist nicht 26 Prozent weniger wert als ein Arzt vor 15 Jahren.«

Im Gegenteil. Insbesondere die belastenden Jahre der Coronapandemie stecken dem Klinikpersonal noch in den Knochen. Und einigen in den Ohren.

Poh Wang, Arzt, 28 Jahre

»Wir haben unsere Pflicht getan. Wir haben sie sogar zehnfach erfüllt. Wir haben alles gegeben und gingen über uns hinaus. Und es tat wirklich weh, dafür beklatscht zu werden. Die Leute klatschten einfach, aber wir wollen euer Klatschen nicht. Genau genommen macht mich das sogar wütend, und viele meiner Kollegen ebenso. Wir hassen Klatschgeräusche, weil es ein leerer Applaus ist. Applaus bezahlt nicht unsere Rechnungen.«

Erst im Februar hatten in Großbritannien Zehntausende Krankenpflegerinnen und -pfleger sowie Rettungspersonal gestreikt – der bis dahin größte Streik im staatlichen Gesundheitsdienst NHS seit seiner Gründung vor 75 Jahren. Der Streik, der dem Land mit der Arbeitsniederlegung der Assistenzärzte bevorsteht, dürfte noch größere Auswirkungen haben. Tausende Operationen wurden bereits abgesagt. Viele sehen keine Alternative.

Daniel Zahedi, Assistenzarzt

»Ich habe Freunde in meinem Alter, die drei- oder viermal so viel verdienen wie ich. Natürlich liebe ich diesen Job. Ich kann mir nicht vorstellen, einen anderen zu machen. Aber ich fühle mich, als stünde ich chronisch am Rande eines Burnouts. Das funktioniert langfristig einfach nicht, wir können so nicht weitermachen. Es muss sich etwas ändern.«

Das Klinikpersonal und etliche Unterstützer gingen am Wochenende in der Hauptstadt auf die Straße an. Mit einem Spruch, der bei ihnen bereits zum geflügelten Wort geworden ist.

»Applaus zahlt keine Rechnungen.«