Schon in den vergangenen Tagen gab es aus grünen Parteikreisen heftige Kritik an einer möglichen Verschärfung des EU-Asylrechts. In einem Protestbrief an die Parteiführung warnten mehr als 700 Mitglieder vor dem Verrat an grünen Grundüberzeugungen . »Erschüttert« sei man über die Haltung der Bundesregierung. Die Ampel und auch die Grünen-Minister seien gerade dabei, »Populismus in Gesetzesform« zu gießen.

Heftige Kritik von Pro Asyl und Die Linke

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl übt heftige Kritik am EU-Kompromiss. Dieser sei »ein Frontalangriff auf das Asylrecht«, schreibt die Organisation in einem Statement . »Unter Zustimmung von Nancy Faeser haben die Innenminister*innen der EU heute verpflichtende Grenzverfahren unter haftähnlichen Bedingungen und massiv verwässerte Kriterien für angeblich ›sichere Drittstaaten‹ beschlossen.«