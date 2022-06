Der letzte in Guantanamo inhaftierte Afghane heißt Mohammad Rahim. In der Gefangenschaft soll er gefoltert worden sein. Eine Anklage gab es laut seinem Anwalt nie. »Informationen über Rahim sind besonders spärlich, da die USA ihn als ›hochrangigen‹ Gefangenen eingestuft haben und viele Informationen über ihn als geheim eingestuft haben«, heißt es in einem Bericht über den Mann.