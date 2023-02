In dem zur Guantanamo Bay Naval Base gehörenden Gefangenenlager waren zu Spitzenzeiten im Jahr 2003 rund 600 Menschen inhaftiert, die von den USA als Terroristen eingestuft wurden.

Menschenrechtsorganisationen prangerten immer wieder an, dass die Inhaftierung ohne Anklage oder Prozess und die miserablen Haftbedingungen Verstöße gegen grundlegende Menschenrechte darstellten. Frühere US-Militärangehörige gestanden in der Vergangenheit zudem ein, dass in dem Lager Häftlinge gefoltert wurden.

Für 18 der verbliebenen 32 Häftlinge käme laut Pentagon ein Transfer ins Ausland infrage, sofern sich Staaten zu deren Aufnahme bereit erklären. Mehrere Insassen kommen allerdings aus dem Jemen, wo seit Jahren ein verheerender Bürgerkrieg tobt.