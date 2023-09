Seit Jahresbeginn wurden in Guatemala den Behördenangaben zufolge mehr als 12.000 Infektionen und 22 Todesfälle verzeichnet. Die Fallzahlen stiegen weiter an, hieß es in der Notstandserklärung. Die Maßnahmen zur Überwachung, Behandlung und Prävention würden nun verstärkt. Das Denguevirus wird von der Ägyptischen Tigermücke (Aedes aegypti) übertragen. Symptome sind unter anderem hohes Fieber, Gliederschmerzen und Schüttelfrost. Gegen Dengue gibt es keine Medikamente, außer solche, die das Fieber senken.