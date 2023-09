Guatemalas Wahlbehörde hat die Suspendierung der Partei des designierten Präsidenten des mittelamerikanischen Landes, Bernardo Arévalo, vorläufig aufgehoben. Die Entscheidung werde bis zum Ende des Wahlprozesses – also bis zur offiziellen Veröffentlichung des Endergebnisses am 31. Oktober – ausgesetzt, teilte die Behörde am Sonntag mit. Man fordere die drei Staatsgewalten auf, den an den Wahlurnen zum Ausdruck gebrachten Volkswillen zu achten und den ordnungsgemäßen Machtwechsel zu gewährleisten.