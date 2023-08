Der sozialdemokratische Außenseiter Bernardo Arévalo ist nach einem turbulenten Wahlkampf als Sieger aus der Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala hervorgegangen. Der Überraschungskandidat der Partei Movimiento Semilla lag nach Auszählung fast aller Stimmen durch die Oberste Wahlbehörde am Sonntagabend mit 58,85 Prozent vor der ehemaligen First Lady und dreimaligen Präsidentschaftskandidatin Sandra Torres (36,40 Prozent) der Mitte-Links-Partei Nationale Einheit der Hoffnung (UNE).