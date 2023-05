Nackte Männer: Zeigt her eure Plautzen!

Die Body-Positivity-Bewegung richtet sich vor allem an Frauen. Doch auch Männer leiden unter unrealistischen Schönheitsidealen. Deshalb gründete der Fotograf Anthony Patrick Manieri das Projekt »Arrested Movement« – und zeigt mit seinen Bildern die vermeintliche Imperfektion, indem er Männerkörper auf spektakuläre Weise in Szene setzt, wie Sie hier sehen können .

So bekommt man ihn hin, den perfekten Kaffee

Mal schmeckt er zu dünn, mal zu bitter. Kaffee zuzubereiten, ist eine Kunst, mit der sich jetzt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigt haben – sie haben die perfekte Methode des Kaffeebrauens berechnet. Wie auch Sie das hinkriegen, lesen Sie hier.

Und sonst?

Am Sonntag ist Muttertag – tatsächlich in diesem Jahr zum hundertsten Mal in Deutschland. Der ein oder die andere wird Blumen/Kuchen/Selbstgemaltes verschenken oder geschenkt bekommen und schöne Stunden mit der Familie verbringen. An anderen wird der Tag einfach vorbeiziehen. Wieder andere finden ihn ätzend – aus den unterschiedlichsten Gründen. »Schafft den Muttertag endlich ab!«, fordert etwa meine Kollegin Anna Clauß in ihrer aktuellen Kolumne . Sie ärgert das Frauenbild vom Heimchen am Herd, das hierzulande am Muttertag häufig propagiert wird. »Häufig nämlich fällt mir das Muttersein total schwer«, schreibt Anna. »Der Spagat zwischen Berufstätigkeit und Care-Arbeit zerreißt mich schier.« Besser gebrauchen als einen Muttertag könnte sie deshalb eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich. Oder die Abschaffung des Ehegattensplittings.