Sieg bei Stichwahl Ex-Guerillakämpfer Gustavo Petro wird neuer Präsident Kolumbiens

Petro will eigenen Angaben zufolge in Kolumbien einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel einleiten. Der Politiker trat mit dem Versprechen an, die Erschließung neuer Ölvorkommen zu stoppen und die Ungleichheit in dem Land mit kostenfreiem Zugang zu Universitäten und einer Rentenreform zu bekämpfen. Außerdem will er den Tourismus fördern und Unternehmen stärker besteuern.