Was aber wirklich geholfen hat, das ist ein urschwedisches Tabakprodukt namens Snus. Er wird nicht verbrannt und nicht geraucht, weshalb bei ihm auch viel weniger Schadstoffe entstehen. Vielmehr klemmen sich die Nutzer den Snus unter die Oberlippe. Dort bleibt er oft eine halbe Stunde lang, Nikotin löst sich, wird von der Mundschleimhaut aufgenommen und dringt vor in das Gehirn – und das ist es, was Raucher wollen. Nur kriegen sie es bei Snus eben ohne all die Gifte, die beim Abbrennen einer Zigarette zwangsläufig entstehen. Mehr als 20 Prozent der Männer und rund sieben Prozent der Frauen in Land nutzen Snus täglich.

Was diese Tabakvariante Gutes tut, lässt sich ablesen an den Gesundheitsstatistiken: So haben Schwedens Männer inzwischen die niedrigste Lungenkrebs-Rate in der EU, sie ist nur etwa halb so hoch wie in Deutschland. Trotzdem ist Snus – warum eigentlich? – im Rest der EU verboten. »Snus hat sicher auch eigene Risiken, aber die liegen weit unterhalb von denen einer Zigarette«, sagt Marco. »Wenn wir es den Schweden nachtäten, hätten wir weniger Tote.«

Die Schweiz hat derweil angekündigt, Tabakwerbung weitgehend zu verbieten, also in Print- und Onlinemedien sowie auf öffentlichen Darstellungen. Damit sollen vor allem junge Menschen geschützt werden. Wer jetzt denkt: Schöne Ideen, aber was haben die mit meiner Sucht zu tun, könnte ja mal über einen Urlaub in Schweden nachdenken.