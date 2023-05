Weizenmehl, Wasser, Salz und Schere – Nudeln selbstgemacht, für einen Euro

Ich möchte Ihnen unbedingt die Kochkolumne meines Kollegen Sebastian Maas ans Herz legen. Diesmal geht es ums Nudeln Selbermachen – ich dachte immer, das tu ich mir nicht an. Der Teig! Die Sauerei auf der Arbeitsplatte! Und dann brauche ich noch eine Nudelmaschine! Stellt sich raus: Gerade chinesische Nudelvarianten sind leicht gemacht.

Der gute Gedanke aus dem Archiv:

Ich bin jetzt 32. Was will ich eigentlich noch vom Leben? Ha! Das ist nicht mein Satz, sondern der des Autors Konstantin Arnold, der zu diesem Titel einen Text geschrieben hat, den sehr viele SPIEGEL-Leserinnen und Leser gelesen haben. Es könnte aber auch mein Satz sein. Denn ich bin jetzt 32 und ich weiß es ja auch nicht: Was will ich eigentlich vom Leben? Es stehen Fragen an, die sich viele in meinem Freundeskreis, alle zwischen 30 und 40, stellen, weil man sie sich eben stellt: Kinder? Beziehung? Familie? Mach ich den richtigen Job? Wir kreisen um diese Fragen oft aus sicherem Abstand, manchmal trauen wir uns, darin einzutauchen. Ab und an ist es befreiend, meist tut es ein bisschen weh. Weil die Frage, was man vom Leben will, ja auch das meint: Wer bin ich? Kann ich was verpassen, kann ich was falsch machen?

Ich finde, in dem Text kommen ein paar kluge Gedanken vor, deshalb empfehle ich ihn hier . Denn die Frage: Was will ich eigentlich noch vom Leben? – es könnte auch Ihre sein.