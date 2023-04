Erfolgreiches Projekt: Rheinland-Pfalz führt Handy-Blitzer ein

Smartphones am Steuer lenken ab – und führen extrem häufig zu Unfällen. Ein Pilotprojekt an zwei Standorten in Trier und Mainz habe die Zahl der Ablenkungsverstöße nun mindestens halbiert, teilte der Innenminister mit. Das in den Niederlanden entwickelte System Monocam erkennt in einem Livestream, wenn ein Fahrer oder eine Fahrerin zum Smartphone greift und macht dann automatisch ein Foto. Jetzt sollen an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz solche Kameras aufgestellt werden.

Die neue Barbiepuppe hat das Downsyndrom

175 verschiedene Barbiepuppen gibt es – und jetzt auch eine, deren Gesicht und Körper einer Frau mit Downsyndrom ähnelt. Die neue Puppe soll Kindern zeigen, dass Menschen sehr unterschiedlich sein können, zugleich solle mehr Jungen und Mädchen ermöglicht werden, sich in den Puppen wiederzuerkennen, so der US-Spielzeugriese Mattel, der damit laut eigener Aussage seinen Beitrag im Kampf gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung leisten möchte.