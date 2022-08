Derzeit macht sich Guterres in Odessa ein Bild vom kürzlich wieder aufgenommenen Getreideexport. Es sei ein Grund zur Freude, dass der Export von Nahrungsmitteln wieder aufgenommen sei, sagte er. Doch er empfinde auch Traurigkeit, »wenn ich in diesen wunderbaren Hafen und in diese Terminals schaue, die praktisch leer sind.«