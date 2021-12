Hotline gegen häusliche Gewalt in Lateinamerika Hilfe, ich will meine Frau schlagen

Sie rufen an, wenn sie kurz davor sind, ihre Partnerin zu schlagen: Eine Hotline in Bogotá soll Männer von häuslicher Gewalt abhalten. Doch der Gründerin geht es um mehr – sie will die Gesellschaft verändern.

, São Paulo Ein Interview von Nicola Abé