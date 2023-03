Rusesabagina wurde insbesondere durch die Hollywood-Verfilmung »Hotel Ruanda« zur Symbolfigur für Menschlichkeit während des Völkermords in Ruanda 1994. Rusesabagina nahm damals mehr als 1200 Tutsi in seinem Hotel auf und rettete ihnen so das Leben. In den vergangenen Jahren hatten allerdings einige der Überlebenden auch Kritik an Rusesabagina geübt, der als Hotelführer vom Völkermord profitiert habe. Rusesabagina hat das bestritten.