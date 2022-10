In Belarus sind am Montag zwölf oppositionelle Aktivisten im Zusammenhang mit der Protestbewegung im Jahr 2020 wegen »Terrorismus« und Hochverrats zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Nikolaj Awtuchowitsch, der Anführer der Gruppe, wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, wie die Menschenrechtsorganisation Wjasna im Onlinedienst Telegram mitteilte. Das Urteil ist eines der härtesten, die in jüngster Zeit in dem weitgehend abgeschotteten Land verhängt wurde.