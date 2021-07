Ermittlungen der Polizei 28 Männer an Ermordung von Haitis Präsident beteiligt

Neue Details zu dem Mord an Jovenel Moïse: Laut der Polizei in Haiti waren 28 Personen in das Attentat auf den Präsidenten involviert. Offenbar handelt es sich um ehemalige Angehörige der kolumbianischen Armee.