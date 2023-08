Die Regierung der Vereinigten Staaten hat erneut allen US-Bürgern in Haiti geraten, den von blutiger Bandenkriminalität geplagten Karibikstaat möglichst bald zu verlassen. »In Anbetracht der aktuellen Sicherheitslage und der Probleme mit der Infrastruktur sollten US-Bürger Haiti so bald wie möglich per kommerziellem oder privatem Transport verlassen«, teilte die US-Botschaft am Mittwoch mit.