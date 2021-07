Martine Moïse Witwe des ermordeten Präsidenten nach Haiti zurückgekehrt

Martine Moïse ist wieder in Haiti. Die Frau des ermordeten Präsidenten wurde nach dem Attentat in den USA medizinisch versorgt. Nun soll sie an den Vorbereitungen für das geplante Staatsbegräbnis teilnehmen.