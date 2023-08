In dieser Folge von »Inside Austria« reisen wir dem Hallstatt-Hype hinterher. Wir wollen wissen, was so viele Touristen in das Bergdorf zieht und warum sich die Einheimischen dagegen wehren. Und wir zeigen, warum Hallstatt womöglich ein Vorbote dafür ist, was in Deutschland und Österreich in immer mehr Urlaubsorten passiert.