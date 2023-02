Ganz anders ist es bei nicht-westlichen Befragten. Menschen in China, Indien, der Türkei und Russland sagen voraus, dass der Westen bald nur noch ein Pol unter mehreren darstellen wird. Die in Russland und China am weitesten verbreitete Ansicht ist, dass es zu einer multipolaren Welt kommen wird. Mehr als 20 Prozent der Menschen in der Türkei und in Indien erwarten dies ebenfalls.

Auf Basis der Ergebnisse der Befragung kommen die Autoren der Studie zu dem Schluss, dass der Ausgang des Kriegs in der Ukraine entscheidend für die zukünftige geopolitische Ordnung der Welt sein wird. Dennoch bezweifeln sie, dass es wieder zu einer globalen Ordnung unter Führung der USA kommen wird.

Stattdessen wird der Westen mit einer multipolaren Weltordnung leben müssen, in der es zwar feindliche Diktaturen wie Russland und China gibt, aber auch unabhängige Mächte wie Indien, die Türkei oder Brasilien geben wird. »Die Konsolidierung des Westens findet in einer zunehmend gespaltenen post-westlichen Welt statt«, heißt es in der Studie.