Palästinensischer Terroranschlag in Tel Aviv, israelische Siedler erschießen Palästinenser im Westjordanland

Ebenfalls am Wochenende ist es zu einem erneuten Terroranschlag in Israel gekommen: Ein Palästinenser hat am Samstagabend im Herzen der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv das Feuer eröffnet und einen Wachmann erschossen. Der 42-Jährige sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher der Klinik mit. Der Vater dreier Töchter habe einen größeren Anschlag verhindert und »mit seinem Tod viele Leben gerettet«. Der Attentäter war ebenfalls im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.