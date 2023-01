Es wäre das erste Lebenszeichen des Mannes, der 2014 die Grenze von Israel in den blockierten Gazastreifen überquerte. Nach Angaben seiner Familie leidet Mengistu unter psychischen Problemen.

Israels Regierung macht keine Angaben zur Echtheit des Videos

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu teilte am Abend mit: »Der Staat Israel setzt alle seine Ressourcen ein, um seine vermissten und gefangen gehaltenen Söhne in ihre Heimat zurückzubringen.« Zur Authentizität des Videos machte das Büro keine Angaben. Der Bruder des Gefangenen erklärte im israelischen Fernsehsender Channel 12, er könne nicht sicher sagen, ob es sich in dem Video wirklich um seinen Bruder handele.