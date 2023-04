SPIEGEL: Sie analysieren ökonomische und sozialen Fragen anhand von Big Data, also von großen Datenmengen. Was ist das besondere an dieser Methode?

Chetty: Wir haben Millionen von Lebensläufen ausgewertet, indem wir Zensusdaten der US-Bevölkerung analysiert und sie mit anonymen Informationen der Steuerbehörde abgeglichen haben. Dadurch wussten wir über die Hautfarbe der Menschen Bescheid, wo sie aufgewachsen sind und was die Eltern verdient haben – und wie diese Leute in ihren Dreißigern selbst finanziell dastehen. Dadurch konnten wir feststellen, wie die Aufstiegschancen etwa eines weißen Kindes aus ärmeren Verhältnissen sind, das in einem bestimmten Viertel von New York City aufwächst im Vergleich zu einem Kind, das in San Francisco wohnt. Was verdient dieses Kind 30 Jahre später? Was verdient es, wenn es schwarz ist? Wir haben eine Karte erstellt, auf der man diese Daten für jede Nachbarschaft in den gesamten Vereinigten Staaten abrufen kann, unseren »Atlas der Möglichkeiten«.