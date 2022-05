In der kubanischen Hauptstadt Havanna hat eine Explosion in einem Luxushotel am Freitagabend mindestens 22 Menschen getötet. Mehr als 60 Personen mussten zudem ins Krankenhaus.

Die Lage war zunächst unübersichtlich, Staatspräsident Miguel Díaz-Canel schloss einen gezielten Angriff aber schnell aus.

Miguel Diaz-Canel, kubanischer Präsident:

»Das war auf keinen Fall eine Bombe, oder ein Anschlag, wie internationale Medien es bereits auf perverse Weise behauptet haben, um zu verwirren und die Sache falsch darzustellen. Es ist einfach ein sehr unglücklicher Unfall und es scheint um den Gastank zu gehen.«

Laut »Granma«, der Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas, habe ein Zeuge berichtet, dass das Hotel im Moment der Explosion mit Flüssiggas beliefert worden sei. Dafür sprechen auch Bilder von den Aufräumarbeiten: Die Einsatzkräfte entfernten einen Tankwagen aus den Trümmern.

Das bekannte Fünf-Sterne-Hotel befindet sich mitten in der Stadt, wenige Schritte vom Kapitol entfernt. Es ist allerdings seit etwa zwei Jahren geschlossen, wegen der Corona-Pademie. Am kommenden Dienstag sollte es wieder öffnen. Nun ist es größtenteils zerstört.

Augenzeugen berichten von den Minuten der Explosion.

Elba, Augenzeugin:

»Man konnte Menschen schreien sehen, Staub ist aufgestiegen, ein Desaster. Es war wie in einem Horrorfilm. Wirklich.«

Barbara Pineda, Nachbarin:

»Ich habe eine klare Explosion gespürt, einen einzelnen Knall. Dann habe ich gesehen, wie Kristallglas zerbrochen und heruntergefallen ist – und eine weiße Staubwolke, die nicht weggegangen ist. Aber ich habe es geschafft, die Tür zu schließen und weg von der Gefahr zu laufen, hier hin.«

Die unteren drei Etagen des fünfstöckigen, neoklassizistischen Gebäudes sind völlig verwüstet. Nachbargebäude und mehrere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Bewohner betroffener Häuser wurden laut Regierungsangaben in Sicherheit gebracht. Die strukturelle Sicherheit des Hotels sowie umliegender Gebäude werde untersucht.