Heftige Kämpfe in Sudan Konfliktparteien machen Weg frei für Evakuierungen

Sudans De-facto-Präsident und Oberbefehlshaber der Armee, Abdel Fattah al-Burhan, hat der Evakuierung von Bürgern und diplomatischen Vertretern aus dem umkämpften Land zugestimmt.

Ein Sprecher der Armee sagte am Samstag in einer Mitteilung, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und China würden »in den kommenden Stunden« mit der Evakuierung mithilfe von Militärtransportflugzeugen aus der Hauptstadt Khartum beginnen. Al-Burhan kündigte an, die Evakuierung »zu erleichtern und zu garantieren« sowie den Ländern »die notwendige Unterstützung zu gewähren, um dies sicherzustellen«.