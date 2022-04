Heiraten in Kongo Hauptpreis Liebe

Wenn Paare in der Demokratischen Republik Kongo heiraten wollen, wechseln Tausende Dollar den Besitzer. Valentin und Mélanie mussten fünf Jahre lang für diesen Brautpreis sparen.

Valentin Nyarubwa würde gern seine Freundin heiraten. Doch n der Demokratischen Republik Kongo müssen Männer einen Brautpreis an die Schwiegerfamilie zahlen. So sagt es das Gesetz.

Seine Freundin Mélanie Kahindo Meso hat einen Uniabschluss in Management – das treibt den Preis weiter in die Höhe.

Fünf Jahre musste der 31-jährige Valentin kämpfen und bangen, bis er den Vertrag von seinem zukünftigen Schwiegervater in den Händen hielt. Das handgeschriebene Dokument belegt, dass der zukünftige Ehemann den Brautpreis gezahlt hat.

Valentin Nyarubwa, Lehrer

»Das Sparen für den Brautpreis war ein Projekt, das wir zusammen gemeistert haben. Sicher, das hat gedauert. Aber die fünf Jahre haben uns auch Zeit gegeben, unsere Partnerschaft zu vertiefen. Wir haben Geld auf die Seite gelegt, bis wir die Summe zusammen hatten, um sie der Schwiegerfamilie zu geben. Leider konnten wir nicht immer so viel sparen, wie wir wollten. Denn es gibt dauernd Notfälle.«

Zusammenleben dürfen Valentin und Mélanie erst nach der Hochzeit – das schreibt die katholische Kirche im Land vor. Sie besuchen sich gegenseitig bei ihren Eltern, gehen spazieren. Sex erlaubt die Kirche vor der Ehe offiziell nicht. Und die beiden halten sich daran, sagen sie uns.

Mélanie sagt, sie schätze diese Tradition. Sie fühle sich geehrt, dass Valentin für sie einen Brautpreis bezahlen muss.

Mélanie Kahindo Meso, Braut:

»Zum Brautpreis gehören der Geldwert von zehn Ziegen und eine echte Ziege. Außerdem muss der Mann Stoff und Schuhe für die künftige Schwiegermutter und für die Braut kaufen – und ein Kopftuch für die Schwiegermutter. Auch eine Anzugjacke und Schuhe für den Schwiegervater gehören dazu. Und natürlich Getränke: eine Kiste Bier und eine Kiste Limo.«

Valentin Nyarubwa, Lehrer:

»All das zusammen hat etwa 1500 bis 1600 US-Dollar gekostet.«

Dies entspricht zehn Monatsgehältern von Valentin, der Elektrotechnik an einer Hochschule unterrichtet. Mélanie ist zurzeit arbeitslos.

Rund die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung gehört der römisch-katholischen Kirche an. Viele suchen dort Halt und Hoffnung – und befolgen die strengen Regeln.

Inzwischen lehnen sich jedoch einige dagegen auf. Im vergangenen Sommer entbrannte in den sozialen Netzwerken eine heftige Debatte über die Mitgift. Vorausgegangen war eine Diskussion im Parlament in Kinshasa. Daraufhin äußerten sich liberale junge Männer und Frauen öffentlich, die mit dieser Tradition wenig anfangen können. Sie forderten eine Obergrenze für den Brautpreis – oder gleich dessen Abschaffung. Valentin gehört nicht zu den Kritikern.

Valentin Nyarubwa, Lehrer:

»Das bedeutet, einen Konflikt zwischen den einzelnen Familien und dem kongolesischen Gesetz heraufzubeschwören. Diese Leute, die sich gegen den Brautpreis auflehnen, sind schlimm.«

Doch ihm ist auch klar, dass die Mitgift gravierende Folgen haben kann, vor allem für die Frauen.

Valentin Nyarubwa, Lehrer:

»Wenn der Brautpreis zu hoch ist, hat man das Gefühl, eine Ware zu kaufen. In manchen Ehen wird die Frau deshalb schlecht behandelt.«

Valentin und Mélanie sind verliebt, sie wissen, was sie wollen und für was sie kämpfen. Sie planen ihr gemeinsames Leben, unter einem Dach, auf alle Fälle auch Kinder.

Aber sie sind vorsichtig. Vor der Hochzeit haben die beiden niemandem erzählt, dass sie für den Brautpreis sparen.

Mélanie Kahindo Meso, Braut:

»Das war mein Geheimnis. Wenn du jemandem erzählst, dass du Geld sparst, können sie dich in der Nacht überfallen und alles mitnehmen. Wir hatten beide Angst. Wenn du Freunden erzählst, dass du in ein, zwei oder drei Monaten heiraten wirst und demnächst der Brautpreis bezahlt wird, weißt du nie, was sie im Schilde führen, Vielleicht wird eine Freundin eifersüchtig, weil ich vor ihr heirate. Dann vergiftet sie dich eventuell, oder gibt dir etwas, dass du verrückt wirst. Oder sie verführt Valentin, und er fällt darauf herein. Dann heiratet er am Ende sie statt mich.«

So wie Mélanie denken viele im Land. Kriege , Korruption und Willkür haben in Kongo das Vertrauen in die Mitmenschen und in die Regierung zerstört.

Die Demokratische Republik Kongo gehört zu den ärmsten Ländern der Welt – obwohl sie sagenhaft reich an Rohstoffen ist. Immer wieder kommt es – vor allem im Osten des Landes – zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Und so wird Valentins und Mélanies Traumtag – beinahe – zum Albtraum. Endlich, am 10. April 2021 heiraten die beiden. Doch die Stimmung in ihrer Heimatstadt Goma ist angespannt, es fallen Schüsse.

Mélanie Kahindo Meso, Braut:

»In der ganzen Stadt sind die Leute solidarisch mit den Menschen, die in der Provinz ständig brutal überfallen und von niemandem beschützt werden. Sie sind wütend und fordern, dass sich endlich etwas ändert. Wir sind daran gewöhnt. Heute müssen wir raus zum Gottesdienst zu unserer Hochzeit. Normalerweise bleibt man besser zu Hause, um nicht von einer verirrten Kugel getroffen zu werden. Da kannst du sterben. Aber heute müssen wir raus.«

Obwohl draußen geschossen wird, will Mélanie die Hochzeit nicht verschieben.

Nach der Trauung werden sie ein neues Leben in einer gemeinsamen Wohnung beginnen, die Braut macht sich kurz davor Sorgen.

Mélanie Kahindo Meso, Braut:

»Mir ist mulmig, in ein anderes Viertel umzuziehen und ein anderes Leben anzufangen. Ich weiß ja nicht, ob ich mich an alles gewöhnen kann. Ich kenne mich im neuen Wohnviertel nicht aus, ich kenne die Nachbarn nicht. Ich kenne nur die Vermieterin, ihren Mann und die Kinder.«

Aber heute soll alles perfekt sein. Mélanie wird an diesem Tag Königin genannt – und so soll sie auch aussehen.

Endlich sind nach fünf Jahren des Wartens und Sparens alle Voraussetzungen erfüllt: Der Brautpreis ist bezahlt, niemand von den beiden wurde überfallen oder verführt – und beide sind fruchtbar. Um von der Gemeinde die Erlaubnis zur Eheschließung zu bekommen, müssen die Paare ihre Fruchtbarkeit untersuchen lassen und die Ergebnisse der Kirche vorlegen.

Mit Valentin und Mélanie werden an diesem Tag drei weitere Paare in der Kirche Notre Dame d’Afrique gesegnet. Kaum jemand im Kongo wagt es, ohne Trauschein zusammen zu leben. Sonst droht die soziale Ächtung. So müssen die Pfarrer Paare im Akkord trauen.

Die Hochzeit ist anstrengend für Valentin und Mélanie. Das Paar steht unter ständiger Beobachtung.

Die Unterschrift in der Kirche zählt für Mélanie und Valentin ein Leben lang. Eine Scheidung wird als Sünde angesehen, Pfarrer und Eltern würden das nicht verzeihen.

Die gesellschaftliche Erwartung ist, dass Valentin jetzt für Mélanie sorgt. Dass sie Kinder bekommen, ihnen Gehorsam beibringen, die Tradition weitergeben.

Sie dürfen nun endlich zusammenleben. Werden sie glücklich sein miteinander? Wird ihr Leben nach der Heirat leichter?

Wir besuchen Valentin und Mélanie sieben Monate nach der Hochzeit wieder. Mélanie erwartet bald ein Baby. Das Holzhaus, in dem das Paar wohnt, ist nur eine Notlösung. Wenn der Regen auf das Blechdach prasselt, versteht man kaum sein eigenes Wort. Mélanie und Valentin träumen von einem eigenen Grundstück und einem Haus aus Stein. Doch das Geld ist knapp.

Valentin Nyarubwa, Lehrer:

»Ich unterrichte immernoch an der Hochschule, aber das ist nicht gut bezahlt. Der Staat sollte alle Lehrer bezahlen, doch das Budget reicht nicht für alle. Und selbst die, die entlohnt werden, verdienen nur 300.000 Francs, also 150 US-Dollar im Monat. Aber bei uns in Goma kann man nicht von 150 US-Dollar leben.«

Nicht nur das Geld bereitet ihnen Sorgen. Kurz nach der Hochzeit, im Mai 2021, hat das Militär die Macht übernommen, angeblich um Sicherheit zu schaffen. Doch es fallen weiter täglich Schüsse in der Provinz.

Während draußen Gewalt herrscht, wollen die beiden vor allem ein gutes Zuhause für sich und ihr Baby. Das gemeinsame Leben, für das sie so hart gekämpft haben, gibt ihnen Hoffnung für die Zukunft.

Valentin Nyarubwa, Lehrer:

»Wenn wir an die Zukunft mit unserem Baby denken, müssen wir immer optimistisch bleiben. Es kommt, wie es kommt. Wenn unsere Eltern wegen der Kriminalität und allem anderen pessimistisch gewesen wären, wären wir nicht hier.«

Mélanie Kahindo Meso, Braut:

»Mein Wunsch ist, dass das Baby gesund auf die Welt kommt.«