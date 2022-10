Drastische Worte aus der eigenen Familie

Sein Sohn Christian reagierte auf den jüngsten Medienbericht zu der Abtreibung mit scharfen Attacken gegen seinen Vater. Er warf ihm in einem Online-Video unter anderem vor, die Familie zum »Gespött« zu machen. »Du bist kein Familienmensch. Jedes Familienmitglied von Herschel Walker hat ihn gebeten, nicht bei der Wahl anzutreten, weil wir alle seine Vergangenheit kannten.« Walker habe sich aber entschieden, seiner Familie den »Mittelfinger« zu zeigen.

An Walkers Seite stellte sich dagegen Ex-Präsident Trump, der einen entscheidenden Anteil an der Kandidatur des früheren Footballstars hatte. »Sie versuchen einen Mann zu zerstören, der wahre Großartigkeit in seiner Zukunft hat«, erklärte der Rechtspopulist. Die Wähler in Georgia rief Trump auf, im November für Walker zu stimmen.