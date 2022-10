Der 60-Jährige bewirbt sich bei den anstehenden Kongresswahlen im US-Bundesstaat Georgia um einen Sitz im Senat in Washington. Das Rennen gegen den derzeitigen demokratischen Senatoren Raphael Warnock ist eines der landesweit engsten Senatsrennen – und könnte darüber entscheiden, ob die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre hauchdünne Mehrheit in der Kongresskammer verteidigen oder sie an die Republikaner verlieren.

Walkers Wahlkampf ist äußerst holprig verlaufen und wird geprägt von Vorwürfen der häuslichen Gewalt, falschen Angaben zu seinem Lebenslauf und rhetorischen Schwächen. Durch den »Daily Beast«-Bericht über die mutmaßliche Abtreibung 2009 geriet er stark unter Druck, zumal viele konservative Wähler strikt gegen Abtreibungen sind. In den Umfragen hat sich die Affäre aber nicht niedergeschlagen. Führende Republikaner, einschließlich Trump, stellten sich hinter Walker.