Hilfe für Mineralölkonzern OMV Ungarn gibt nach Raffinerie-Unfall Treibstoffreserven frei

Ungarn stellt nach einem Unfall in der Raffinerie Schwechat bei Wien dem österreichischen Ölkonzerns OMV Treibstoffreserven zur Verfügung. Die Kraftstoffreserven in Höhe von 18 Millionen Litern Benzin und 29 Millionen Litern Diesel würden der OMV zum Kauf angeboten und stünden zur Verteilung in Ungarn bereit, heißt es in einem am Samstag veröffentlichten Dokument. Die Kraftstoffversorgung in Ungarn sei damit gesichert, zitierte die ungarische Nachrichtenagentur MTI den Minister für Technologie und Innovation, Laszlo Palkovics.